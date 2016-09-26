Новый холодильник не морозит - что делать? Куда обратиться?

Обычно, при покупке холодильника в магазине, его проверяют на работоспособность. Если проверка не проводилась или холодильник был куплен в интернет-магазине, то проверяют непосредственно при доставке.

Причин того, что новый холодильник не морозит может быть несколько:

1)При включении компрессор не работает (соответственно и холода нет). Возможно неисправно реле запуска (решается заменой реле). Есть вероятность повреждения компрессора при транспортировки (например, может заклинить поршневая при большой тряске), в этом случае нужна замена самого компрессора, с последующей заправкой хладогена. В моей жизни встречались умельцы, которые разрезали компрессор, ремонтировали и сваривали корпус заново, но думаю это не Ваш случай. Самая простая причина, если просто отошел контакт или перебит кабель, решается заменой кабеля.

2)Компрессор работает, но холода нет. В этом случае возможно 2 варианта: в системе нет хладогена (либо не хватает) и нет движения фреона в системе по причине засора. В первом случае все решается заправкой хладогеном системы (важно понять почему произошла утечка, если причина не выявлена и не устранена, то хладоген будет улетучиваться из системы). В случае засора все может быть гораздо хуже, найти место закупорки не всегда реально и ремонт вряд ли будет возможен.

Замену компрессора и заправку системы хладогеном нормальный специалист делает в течении 2 часов, замена реле и кабеля - дело 5-10 минут.

Устранение вышеуказанных поломок, возможны в домашних условиях, при наличии специального оборудования, хотя по правилам должны осуществляться в мастерской.

Если холодильник новый, то Вы можете его сдать обратно в торговую организацию с возвратом денег или заменой на другой холодильник, или воспользоваться гарантийным ремонтом. Ваше право выбирать ремонтировать или вернуть, если продавец отказывает в возврате и настаивает на гарантийном ремонте, можете смело писать претензию, закон на Вашей стороне.

Бывают случаи, когда нет возможности вернуть товар продавцу (поставка из другого города, например), тогда нужно открыть паспорт холодильника и в гарантийном талоне найти телефон и адрес ближайшей мастерской. Если гарантийного талона нет, то ремонт осуществляется только на платной основе.