Войти
Быстрая регистрация
2

Новый холодильник не морозит - что делать? Куда обратиться?

Isover [799] 4 года назад
тэги: брак, проблема, решение, товар, холодильник
категория: Ремонт в быту > Ремонт бытовой техники
комментировать
в избранное
2 ответа:
старые выше
новые выше
по рейтингу
3

Обычно, при покупке холодильника в магазине, его проверяют на работоспособность. Если проверка не проводилась или холодильник был куплен в интернет-магазине, то проверяют непосредственно при доставке.

Причин того, что новый холодильник не морозит может быть несколько:

1)При включении компрессор не работает (соответственно и холода нет). Возможно неисправно реле запуска (решается заменой реле). Есть вероятность повреждения компрессора при транспортировки (например, может заклинить поршневая при большой тряске), в этом случае нужна замена самого компрессора, с последующей заправкой хладогена. В моей жизни встречались умельцы, которые разрезали компрессор, ремонтировали и сваривали корпус заново, но думаю это не Ваш случай. Самая простая причина, если просто отошел контакт или перебит кабель, решается заменой кабеля.

2)Компрессор работает, но холода нет. В этом случае возможно 2 варианта: в системе нет хладогена (либо не хватает) и нет движения фреона в системе по причине засора. В первом случае все решается заправкой хладогеном системы (важно понять почему произошла утечка, если причина не выявлена и не устранена, то хладоген будет улетучиваться из системы). В случае засора все может быть гораздо хуже, найти место закупорки не всегда реально и ремонт вряд ли будет возможен.

Замену компрессора и заправку системы хладогеном нормальный специалист делает в течении 2 часов, замена реле и кабеля - дело 5-10 минут.

Устранение вышеуказанных поломок, возможны в домашних условиях, при наличии специального оборудования, хотя по правилам должны осуществляться в мастерской.

Если холодильник новый, то Вы можете его сдать обратно в торговую организацию с возвратом денег или заменой на другой холодильник, или воспользоваться гарантийным ремонтом. Ваше право выбирать ремонтировать или вернуть, если продавец отказывает в возврате и настаивает на гарантийном ремонте, можете смело писать претензию, закон на Вашей стороне.

Бывают случаи, когда нет возможности вернуть товар продавцу (поставка из другого города, например), тогда нужно открыть паспорт холодильника и в гарантийном талоне найти телефон и адрес ближайшей мастерской. Если гарантийного талона нет, то ремонт осуществляется только на платной основе.

система выбрала этот ответ лучшим
комментировать
в избранное ссылка отблагодарить
1

В первую очередь проверьте как отрегулирован терморегулятор, есть конечно так называемые "заводские настройки", но они по разным причинам могли сбиться, или их не выставили.

То есть не морозит из-за того что не выставлена (не задана) температура в холодильнике.

Если причина не в этом и не прошло 15-и дней после покупки, то обращайтесь к продавцу холодильника (именно с продавцом у покупателя отношения, а не с производителем).

Есть закон о защите прав потребителя,

там всё это чётко прописано, холодильник относится к сложным бытовым приборам в течении этого срока (15-ь дней) Вы можете поменять его на новый другой модели, или такой же, если другая модель дороже, Вы доплатите, если дешевле, доплатят Вам.

Если прошло более 15-и дней, то есть срок гарантии, это год и более, опять же обращайтесь, или к продавцу, или в паспорте будет указан адрес сервисного центра, весь ремонт за их счёт.

Более того, опираясь на тот же закон (см. выше), Вы можете потребовать на время ремонта предоставить Вам другой холодильник в пользование.

Если продавец затягивает с ремонтом, он выплачивает (за каждый просроченный день), неустойку.

Самое главное не пытайтесь ремонтировать холодильник самостоятельно и не вызывайте мастеров, для его ремонта, со стороны.

Закон о защите прав потребителей очень серьёзно защищает того самого потребителя вот от таких и подобных проблем, связанных с поломкой технически сложных товаров.

комментировать
в избранное ссылка отблагодарить
Знаете ответ?
Смотрите также:
Брак на ламинате - что делать? Куда обратиться?
Сильно пахнет пластик на окнах - что делать? Куда обратиться?
Упала отвертка в ванну, на эмали появилась ямка диаметром 1 мм до металла, какие варианты ремонта?
Что делать с подложкой и битумом\смолой из под старого паркета?
Как можно осуществить врезку в канализацию?
Как произвести монтаж греющего кабеля на ливневке?
Какой хороший увлажнитель воздуха купить для дома?
Для чего предназначены железобетонные сваи?
Почему тухнет газовый котел?
Как правильно поднять половое покрытие на 15 см?
Статистика проекта за месяц
Новых пользователей: 72
Создано вопросов: 598
Написано ответов: 230
Начислено баллов репутации: 4433
ВОПРОСЫ
Свежие
С бонусами
Без ответов
Задать вопрос
СООБЩЕСТВО
Авторы
Награды
Тэги
Наши модераторы
НАШ ПРОЕКТ
О проекте
Правила
FAQ
Пульс проекта
РЕСУРСЫ
Наш блог
Обратная связь
Помогите нам стать лучше
регистрация